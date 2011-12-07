«Живые уроки»: новый формат образовательной системы России

О том, как в Москве развивается образовательный туризм, журналистам из разных регионов России и представителям ведущих туроператоров из Европы рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Он отметил, что еще лет 5 назад Москва считалась деловой столицей, а сейчас активно развивается именно образовательный, познавательный туризм. Разрабатываются новые линии экскурсионных автобусных маршрутов по городу. Человек покупает билет на автобус, аудиогид рассказывает обо всех достопримечательностях, которые встречаются на маршруте. Турист может выйти на любой остановке, погулять, пофотографировать то, что его заинтересовало, а потом с этим же билетом сесть на другой экскурсионный автобус и продолжить путешествие. Составляется мультимедийная карта туриста, которая дает право приобретать со скидками билеты для посещения музеев, других туристических объектов. Также эта карта будет давать льготы при оплате услуг отелей, ресторанов и другие преференции.- Мы стремимся к тому, чтобы человек, побывавший в Москве, приезжал сюда снова и снова. А для этого необходимо работать. Мы проводили опрос туристов, просили гостей нашего города тремя словами охарактеризовать впечатления от Москвы. И чаще всего эти слова были такими: комфорт, безопасность и гостеприимство, - подчеркнул Николай Алексеевич. Перспективы сотрудничества в сфере туризма безграничны. Одним из интересных туристических проектов стала федеральная программа «Живые уроки». Проект курируется Ростуризмом и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. На данный момент в программу входят 37 субъектов Российской Федерации, в том числе и Татарстан. - «Живые уроки» - это не просто туристические поездки. Это тематические экскурсии, привязанные к определенным предметам школьной программы: истории, литературе, географии, естественным наукам. Первое «образовательное кольцо» создаем вокруг Москвы: Тула, Калуга, Тверь, Рязань, Ярославль и, естественно, сама Москва. Для нас важно, чтобы школьники за одну поездку получили максимум информации и чтобы эта информация была подана нескучно. Для современных детей нужны новые формы подачи знаний, - рассказала руководитель федеральной программы «Живые уроки», член Координационного совета по развитию детского туризма в Российской Федерации Татьяна Козловская. - Будем налаживать более тесное сотрудничество с регионами.Сейчас в интернете выстраиваем единую информационную площадку «Живые уроки». Туда смогут заходить родители, директора школ, учителя-предметники, чтобы получать подробную информацию о программе, маршрутах, о том, как можно принять участие в этом проекте. Насколько активно будут развиваться «Живые уроки» на местах, во многом будет зависеть от инициативы самих регионов, от того, какие маршруты они будут предлагать, как интересно смогут их представить.Среди основных задач - не только создать качественный экскурсионный продукт, но и обеспечить безопасность детей, отмечает Татьяна Козловская. Родители, педагоги, организаторы туров должны быть уверены в безопасности путешествий. Поэтому каждый предлагаемый маршрут будет сертифицироваться комплексно. Учитываться будет все: и сама экскурсионная программа, и надежность туроператора, и качество дорог, и места, где дети будут проживать, и то, как и где они будут питаться. Все связанные с этим проблемы будут обсуждаться на межрегиональной конференции по школьному образовательному туризму, которая состоится в Москве в конце октября.