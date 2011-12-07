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Патяшина: Нужно усилить контроль за отстранением от работы лиц с признаками ОРВИ

По каждому выявленному случаю заболевания коронавирусом проводится эпидрасследование.

Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина призвала усилить контроль за отстранением от работы лиц с признаками заболевания ОРВИ в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. Об этом главный санитарный врач РТ заявила во время субботнего совещания в Доме Правительства РТ.

«Из 127 трудовых коллективов, где были зарегистрированы случаи заболевания, в 83 (65%) были выявлены нарушения, которые могли привести к заболеванию сотрудников», — отметила Патяшина.

Она уточнила, что по каждому выявленному случаю заболевания коронавирусом ведется эпидемиологическое расследование, в ходе которого и выявляются нарушения. 

КВ
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