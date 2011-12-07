Пять детективов для дождливых выходных: от таинственных особняков до ритуальных убийств

Джон Маррс — «The One. Единственный»

Представьте, что где-то в мире есть один единственный человек, который вам идеально подходит. Узнать, кто это, очень просто: достаточно всего лишь сдать ДНК-тест. Заманчиво, но той самой половинкой может стать кто угодно — смертельно больной австралиец, серийный убийца, человек одного с вами пола, младенец или старик. Тут как повезет.

Алекс Михаэлидес — «Девы»

Все смешалось в новом романе Алекса Михаэлидеса: тайные сообщества, греческая мифология и ритуальные убийства юных студенток Кембриджа. Разобраться во всем предстоит талантливому психотерапевту Мариане. А между тем у нее самой хватает проблем — девушка борется с депрессией после гибели мужа. Кстати, в «Девах» есть небольшие отсылки и к другой книге автора — бестселлеру «Безмолвный пациент».

Стюарт Тертон — «Семь смертей Эвелины Хардкасл»

Этот английский роман точно оценят фанаты фильма «День сурка», телесериала «Аббатство Даунтон» и любители головоломок. Вся история — это цикличный кошмар главного героя, который проживает один день в разных телах и каждый раз наблюдает, как умирает жизнерадостная красавица Эвелина. Единственный способ разорвать этот круг — найти ее убийцу.

Лиана Мориарти — «Девять совсем незнакомых людей»

Детектив от создательницы «Большой маленькой лжи». Действие происходит в лечебном пансионате, где отдыхающим предлагают специальную детокс-программу с оздоравливающими коктейлями, медитациями, йогой и практикой молчания. Руководит всем русская эмигрантка Маша. Когда-то она пережила клиническую смерть, а теперь намерена привести к гармонии всех, кто к ней обратится. Новыми постояльцами оказались девять человек, и каждый со своим «скелетом в шкафу».

Микаель Ниеми — «Сварить медведя»

Исторический детектив, который предлагает разобраться в происшествии 1852 года. В глухой шведской деревушке найдена мертвой молодая пастушка. Местные жители и даже исправник уверены: всему виной медведь-людоед. Однако пастор и его юный подопечный видят множество несостыковок и начинают собственное расследование. Книга подкупает тем, что в центре романа стоит реальная историческая личность — христианский проповедник Ларс Леви Лестадиус.



