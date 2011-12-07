Главный пульмонолог РТ выразил недовольство по поводу многоразовых масок

Главный пульмонолог Татарстана Александр Визель настоятельно порекомендовал татарстанцам пользоваться лишь одноразовыми масками. Это станет единственной эффективной защитой от коронавируса.

По словам заведующего кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ, маска может стать предметом разноса инфекции в случае неграмотного использования. А потому он поделился, что его напрягает, когда люди предпочитают носить «эти красивые, разноцветные многоразовые маски». А при носке таковой, ее необходимо бросить в стирку при высокой температуре воды. В противном случае маска может быть индуктором, а не спасением. Лучше же, по его мнению, пользоваться лишь одноразовыми.

Также Визель прокомментировал ситуацию с водителями такси, которые носят одноразовую маску в течение всего дня. Так быть не должно, подчеркнул он. Как отметил специалист, придя домой с улицы, необходимо вымыть руки, умыться и сполоснуть рот.

Кроме того, пульминолог призвал жителей республики надевать дополнительную одноразовую маску на маску с клапаном. Это защитит не только носителя, но и окружающих от случайного распространения инфекции.