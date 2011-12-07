«Музыкальная гостиная» без Гузели Бакировой осиротела

«Смерть не хочет щадить

красоты

Ни веселых, ни злых,

ни крылатых…»

Л.Ошанин

Она была из крылатых, тех, кто приподнят над буднями, над их несправедливостью, суетой, сиюминутностью. Сама имела инвалидность по тяжелому заболеванию, но всей своей жизнью доказала и показала — нельзя зацикливаться на болезни, надо ее побеждать, жить, несмотря на болезнь, можно и нужно. Наверное, поэтому она и возглавила клуб общения молодых инвалидов «Лилия», а еще клуб «Возрождение». Но и этого ей было мало. Вместе с мужем Борисом они организовали «Музыкальную гостиную» для пенсионеров, и не только для них. Писала сценарии, составляла тексты сообщений — маленьких лекций о любимых и популярных поэтах и певцах: Муслиме Магомаеве и Владимире Высоцком, Есенине, Марине Цветаевой. Она рассказывала о их жизни, находя интересные и малоизвестные факты, Борис пел под гитару. Эти концерты проходили то в библиотеке, то в музее — бесплатные для зрителей, кто на них приходил. В последнее время им часто предоставлял зал Музей Константина Васильева. Они начинали с ним сотрудничать 10 лет назад, еще когда он находился на Гвардейской. Готовили программы к 8 Марта, 9 Мая, Новому году, вечера романсов. В их маленьком тандеме она была лидером, литературоведом, ведущей. Была хорошей мамой и любимой женщиной для Бориса. Как окрыляла людей их «Музыкальная гостиная»! С каким приятным чувством расходились пришедшие, напевая любимые мелодии.

У нее было много творческих планов, но коварная болезнь подкосила, победила. «В этой схватке теряем мы лучших товарищей», — снова хочется сказать словами песни. Ведь и жизнь Гузели, несмотря на все трудности и преодоления, — это тоже песня. Пусть она живет в наших сердцах!

По поручению всех гостей «Музыкальной гостиной» Бакировых совет ветеранов (пенсионеров) г. Казани