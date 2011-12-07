Школьники Татарстана получили за год почти 80 миллионов пятерок

В государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан» подвели итоги прошедшего учебного года, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ.

Вот какие любопытные данные зафиксированы в модуле «Электронный журнал и дневник» в этот период с 1-го сентября 2019 года по 1-е июня 2020 года. Всего учителями республики выставлено школярам 182 431 152 оценки. Из них оценок «5» — 77.574.350. А вот «двоек», к счастью — почти в десять раз меньше: 6.277.908.

Абсолютным лидером по количеству выставленных пятерок стала средняя образовательная школа № 10 Елабужского района РТ. За 2019/2020 учебный год в этой школе было выставлено 492 945 оценки «отлично».