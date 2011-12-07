Проще и ламповее: обзор новой камеры Instax mini 11 для моментально напечатанных фото

О том, что «полароидные» снимки вызывают острое чувство ностальгии в наших гражданах, говорить не приходится. У тех, кто в детстве позировал, замирая, для моментального фото, они вызывают особые чувства. Но, самое интересное, самый большой интерес к ним сегодня показывают представители поколения Инстаграм. Именно FUJIFILM регулярно выпускает новые модели устройств моментальной печати Instax.

Мы протестировали новую камеру моментальной печати Instax mini 11. Это улучшенная версия самой популярной модели линейки Instax. Компания выпускает и гибридные, отвечающие самым требовательным запросам устройства с дисплеем и возможностью печати с телефона или записи небольшого видео, но все же популярностью, как рассказали в компании, пользуются классические модели Instax mini.

«Когда мы делаем новые модели, мы ориентируемся на обратную связь наших будущих потребителей. Они просили нас простые камеры ещё упростить. И модель эта максимально простая — чтобы начать, там нужно просто вставить батарейки и картридж», — говорит официальный представитель бренда Instax компании Fujifilm в России Кирилл Мартынов.

Дизайн. Корпус новой Instax mini выполнен в плавных линиях и представлен в нескольких цветах. Нам достался лавандовый. Корпус из шершавого пластика удобно держать в руках, но к тому, что он вертикальный, пришлось некоторое время привыкать.

А ещё на корпусе нет привычного количества кнопок и затворов, и это тоже поначалу немного пугает. Две кнопки — одна для съёмки, другая — для того, чтобы включить камеру, выдвинув объектив, и крохотное зеркало по современным запросам — для селфи. Кнопка съёмки удобно расположена и сама ложится под пальцы при снимке. Кнопку спуска можно кастомизировать, наклеив на неё яркую «кнопку». На корпусе также есть счётчик для снимков.

Удобство. Разобраться, как поставить батарейки — их нужно две «пальчиковые», кассету и сделать снимки, может даже ребёнок. К тому же это в подробных схемах показано в инструкции. У камеры запрограммированный электронный затвор и автоматический контроль экспозиции, поэтому настраивать ничего не надо. С одной стороны, руки сами тянутся подкрутить уровни, но, с другой, для снимков, например, на вечеринке, где камеры могут стать интересной фишкой, это будет очень удобно.

Вспышка тоже автоматическая — рассчитанная на расстояние от 0,3 до 2,7 метра. Конечно, самые яркие снимки камера выдает при дневном или ярком искусственном освещении, но и при приглушенном свете вспышка вполне «вытягивает» снимок. При близком расстоянии вспышка нередко засвечивает объект съемки, поэтому к выбору фокусного расстояния надо приловчиться.

Сегодня наша аудитория — это молодые люди 15 — 30 лет, это ядро нашей аудитории. Причём, в основном девушки. Они не застали подобные плёночные камеры ранее, для них в новинку именно том, что камера может делать настоящие снимки

— официальный представитель бренда Instax компании Fujifilm в России Кирилл Мартынов

В процессе. Вытягиваем объектив, нажимая на кнопку рядом. Экрана, к которому мы все привыкли, у модели нет. Для съемки надо заглянуть у в окошко-видоискатель, с непривычки это невероятно неудобно. Да и потом все же думаешь, что оно могло бы быть немножко пошире. Для селфи поворачиваем объектив на Selfie Mode, разворачивая аппарат, смотрим в зеркальце и снимаем. При этом приходят мысли, что все же надо было улыбнуться шире или принять другую позу, ведь до печати снимок ты не увидишь. Готовиться к снимку надо заранее (и это, кстати, будет экономичнее в плане расхода картриджей). Снимки получаются небольшими прямоугольниками.

Они появляются почти сразу, но вот проявление цветов придётся ждать ещё минуту, и это очень волнительно. Особенно для детей, которые тоже опробовали новую камеру. Для них моментальные снимки стали совсем не ностальгией, но тем не менее, тоже эмоциями.