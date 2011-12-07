Редакция «КВ» провела профориентационную экскурсию

Так, продвигаясь по коридорам и кабинетам, гости редакции узнали о том, какой путь проходит формирование номера печатного издания от утренней планерки и планирования повестки дня до подписания номера и отправки его макета в типографию.

Впрочем, интерес посетителей связан и с прикладными вопросами, в частности о том, какие профессии востребованы в сфере СМИ, могут ли с этой работой справляться люди с ограниченными возможностями здоровья. Ведь помимо корреспондентов, фотографов и операторов над созданием любого издания трудится огромное количество людей: редакторы и корректоры, дизайнеры и программисты, маркетологи, юристы и менеджеры.

Так, один из гостей редакции Ильгизар Хамидуллин отметил, что существующее техническое оснащение позволяет работать в СМИ людям с инвалидностью по слуху и зрению. Поддержали его и другие участники профориентационной экскурсии, отметившие, что в существующих реалиях есть возможность создания комфортных условий труда для людей с ограниченными возможностями здоровья. В то же время Ильгизар Хамидуллин высказался о необходимости более широкого освещения в медиапространстве вопросов, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью, включая возможность создания узкоспециализированного издания.

Подробнее о деятельности РООИ «Перспектива» в Татарстане рассказала его региональный координатор Дина Губашева.

- Какими успехами может поделиться ваша организация?

- Проект «Путь к карьере» - федеральный, республика участвует в нем второй год. В прошлом году мы помогли в трудоустройстве шестерым людям с ограниченными возможностями здоровья, четверо человек прошли стажировки. В этом году мы поставили себе более высокую планку, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

- Расскажите, какие еще направления представлены в вашей работе?

- Профориентационные экскурсии - лишь малая часть нашей работы. Мы много работаем с потенциальными работодателями, проводим стажировки, ярмарки вакансий, а для соискателей - обучающие тренинги по написанию резюме, самопрезентации, деловому этикету и др. Дело в том, что взаимоотношения между соискателями работы с ограниченными возможностями здоровья и потенциальными работодателями связаны с большим количеством стереотипов. Работодатели боятся брать людей с инвалидностью на работу. Наши тренинги по пониманию инвалидности для потенциальных работодателей дают им понять, что трудоустраивать человека с ограниченными возможностями здоровья - не страшно. На мероприятиях рассматриваются юридические, этические аспекты трудоустройства.

- С какого возраста можно участвовать в ваших программах?

- Наша деятельность направлена на помощь соискателям с инвалидностью трудоспособного возраста.