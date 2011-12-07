Минниханов: Я полон сил и буду делать все для своей земли, для процветания родного Татарстана

В своей программной статье Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен стать территорией равных возможностей. Для этого в республике реализуются около ста государственных программ, направленных на улучшение качества жизни татарстанцев.

Минниханов отметил систему образования, создание инновационных и ресурсных центров для молодежи, организацию крупнейших форумов и состязаний, готовность экспериментировать и внедрять новые технологии. Это, по мнению главы РТ, позволило жителям республики «бежать быстрее остальных».

Также руководитель республики сделал акцент на экономике Татарстана и на реализации государственных программ по развитию жилых территорий и по строительству спортивных, медицинских, образовательных и социальных учреждений.

За три года в республике отремонтировали все поликлиники, а за пять лет обустроили около 400 парков, скверов и набережных. Кроме того, в этом году была принята программа по развитию придомовых территорий «Наш Двор», которая не имеет аналогов в других регионах России.До 2024 года в Татарстане в планах обустроить свыше 6,7 тыс. дворовых территорий. Большое внимание уделяется строительству жилья, детсадов и школ.

«Это моя республика. Я горд тем, что родился и состоялся на этой земле. Я полон сил и буду делать все для своей земли, для процветания родного Татарстана», – заключил Минниханов.