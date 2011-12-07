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В столице РТ откроется Высшая школа национальной культуры и образования

Высшая школа татаристики и тюркологии изменит свое название.
Теперь она станет называться Высшей школой национальной культуры и образования имени Г. Тукая. Учреждение будет готовить кадры для работы в татарских школах, пишет «Татар-информ». В текущем учебном году в высшей школе будут готовить специалистов по следующим предметам: математика, информатика, история, обществознание, музыка, а также по дошкольному образованию и начальному образованию. 
КВ
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