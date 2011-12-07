В столице РТ откроется Высшая школа национальной культуры и образования

Теперь она станет называться Высшей школой национальной культуры и образования имени Г. Тукая. Учреждение будет готовить кадры для работы в татарских школах, пишет «Татар-информ». В текущем учебном году в высшей школе будут готовить специалистов по следующим предметам: математика, информатика, история, обществознание, музыка, а также по дошкольному образованию и начальному образованию.