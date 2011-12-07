Жители Казани пожаловались на игровые аппараты в Авиастроительном районе

Казанцы пожаловались на работающие в Авиастроительном районе игровые автоматы. Соответствующие жалобы выложены в системе «Народный контроль».

«Люди проигрывают деньги. Мой родственник зависимый приходит туда играть. Люди проигрывают последние деньги», — говорится в комментарии к одной из жалоб.

По словам жителей района, игровые автоматы находятся в баре по адресу Белинского, 40 и в круглосуточном магазине по адресу Побежимова, 32Б.

Ранее сообщалось, что в Лениногорском районе Татарстана полицейские пресекли работу незаконного игрового клуба.