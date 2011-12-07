Ребенок захромал и начал жаловаться на боль…

- Ильдус Яудатович, во-первых, что такое детские ревматические заболевания?- Детская ревматология объединяет ряд заболеваний, которые внешне могут быть не похожи между собой, но имеют единый принцип развития - происходит поражение соединительной ткани, которая, образно говоря, цементирует организм, соединяет органы и ткани человека вместе. Самым частым детским ревматическим заболеванием является ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) - сложное заболевание, при котором поражаются многие органы и ткани, но ведущим симптомом является поражение суставного аппарата. Ребенок начинает хромать, жаловаться на боль в спине. У него перестают работать руки, не сгибается шея и даже не открывается рот.- Каковы причины появления этого заболевания?- Как и все ревматические заболевания, ЮИА развивается при совпадении двух факторов. Во-первых, это генетически обусловленная предрасположенность, во-вторых, триггерный фактор (trigger с англ. - спусковой крючок пистолета. - Прим. Э.З.). Это какое-то событие, которое провоцирует имеющуюся предрасположенность: инфекция, даже самая простая ОРВИ, травма, сильный психический стресс, в редких случаях вакцинация. Но триггерный фактор не является причиной болезни, он всего лишь реализует то слабое место в генетике ребенка, с которым он родился.- Дети какого возраста больше всего подвержены заболеванию? - Существует очень опасный и вредный стереотип: «Артритом болеют только старые люди». Причем так считают даже многие врачи! Это в корне неверно. Такое мнение приводит к случаям поздней диагностики. Бывает, что дети приходят к нам поздно, иногда даже очень поздно - когда суставы уже необратимо деформированы и утратили свою функцию, а ребенок перетерпел много месяцев (а иногда лет!) боли и дискомфорта. К сожалению, дети любого возраста подвержены ревматическому заболеванию. Как мы говорим, для каждого возраста характерен свой артрит. На вполне научной основе мы утверждаем об артрите маленьких девочек (поражается один или два крупных сустава), артрите девочек-подростков (опухают пальцы рук, эта форма артрита болезненна), артрите юношей (происходит поражение позвоночника и костей таза). - А родители могут определить это заболевание по каким-то типичным симптомам?- Нарушение функции любого сустава - это уже подозрение на артрит. Хромающий ребенок или испытывающий трудности с любым другим суставом должен быть осмотрен двумя врачами: травматологом-ортопедом (об этом все помнят) и ревматологом (об этом, к сожалению, знают лишь единицы родителей). А ведь сегодня наша ревматологическая служба позволяет без длительных очередей показать ревматологу любого маленького жителя Казани. - Чем лечите детей? - Терапия ревматических заболеваний направлена на иммунную систему. Как ни странно это звучит, но на самом деле у детей с артритом больна иммунная система, а не сустав. Терапия, направленная на перестройку иммунной системы, позволяет подавить воспаление и разрушение сустава. - Правда, что к вам в отделение привозят детей на инвалидных колясках, а уходят они после лечения своими ногами? - Да, и каждый такой случай мы вспоминаем с гордостью. Радость ребенка, который перестал испытывать боль и начал ходить сам, сначала осторожно, боясь возвращения боли, а потом переходя на бег, как все дети, - основной стимул нашей работы. Основной драйв и адреналин. - Можно ли полностью излечиться от детского артрита?- Есть одно большое «но», о котором мы всегда предупреждаем родителей. Слово «выздоровление» в отношении большинства ревматических болезней, в том числе ЮИА, не подходит. Один раз заболев, полностью избавиться от заболевания невозможно. Да, может сложиться все хорошо, хотя речь идет о многолетней ремиссии. Иногда медикаментозной, это когда ребенок получает лекарства в течение нескольких лет. А иногда немедикаментозной, но и в этом случае болезнь может вернуться.- А методы профилактики от этого недуга существуют? - Волшебной таблетки, которая защитит вас от всех болезней, нет. Особенно если они, как говорится, написаны вам на роду - к ревматическим болезням есть генетическая склонность. Просто нужно вести в целом здоровый образ жизни. А самое главное для родителей - важно быть внимательней к своему ребенку, не прятать голову в песок в надежде, что само пройдет. Если ребенок начал жаловаться на суставы, обязательно дойдите до врача!