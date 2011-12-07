Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Участок набережной Казанки на Сибгата Хакима планируют использовать для капстроительства

 На территории отсутствуют объекты культурного наследия, заверила Дябилкина.

Депутаты Казгордумы одобрили предложение использовать участок набережной Казанки по ул. Сибгата Хакима для зоны обслуживания населения.

Как заверила начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина, на земельных участках площадью 1,2 тыс., 13 тыс., 3,1 тыс. и 8,6 тыс. кв. метров отсутствуют объекты культурного наследия, и сами они расположены вне границ исторического поселения регионального значения. Поэтому в соответствии с генпланом Казани эту землю планируют использовать для капитального строительства. 

КВ
Лента новостей