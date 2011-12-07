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Специалисты рассказали, как отличить «аналог» от «цифры» в ТВ

Если на экране телевизора есть буква «А» — вы смотрите аналоговое телевидение, если ее нет — «цифру».
Татарстан полностью перейдет на цифровое телевещание 3 июня. Телезрители получат бесплатный и общедоступный пакет с 20 российскими телеканалами. Однако чтобы использовать «цифру», нужно выполнить несколько несложных шагов. Если на экране стоит буква «А» — вы смотрите аналоговое телевидение. Для подключения «цифры» потребуется антенна — для телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2, а также дополнительно цифровая приставка — для телевизоров без поддержки цифрового формата. С одной стороны к приставке необходимо подключить антенну, с другой — сам телевизор. Если на экране телевизора нет буквы «А» — вы уже смотрите цифровое ТВ. Дополнительное оборудование не требуется. Телефон горячей линии: 8-800-220-20-02.
КВ
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