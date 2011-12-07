В Юдино открыта новая ледовая арена

Ледовая арена будет работать круглый год. Здесь планируется организовать массовое катание на коньках для жителей поселка Юдино и близлежащих казанских районов. Закладка камня в основание нового спортивного комплекса состоялась в августе прошлого года с участием Рустама Минниханова и генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, сообщает пресс-служба Президента РТ.Рустам Минниханов отметил, что в Юдино ведется последовательная работа по развитию инфраструктуры спортивных и социально-культурных объектов. «Сегодня мы открываем этот прекрасный ледовый дворец. Данный проект был реализован в кратчайшие сроки. Мы уделяем большое внимание развитию хоккея и фигурного катания: всего в республике насчитывается 44 ледовые арены», - подчеркнул он.Президент РТ добавил, что в ближайшей перспективе планируется привести в порядок местный Дом культуры железнодорожников, Дом творчества и благоустроить общественные пространства.Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что ледовая арена в Юдино станет 14-й площадкой с искусственным льдом в Казани. Он поблагодарил руководство республики за поддержку в развитии спортивных объектов.