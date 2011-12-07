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Бывшая жена Даниса Зарипова выйдет замуж за экс-игрока «Рубина»

Сам капитан «Ак Барса» находится сейчас в отношениях с Альбиной Ахметовой.

Бывшая жена капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова выйдет замуж за игрока ФК «Ростов» Игоря Калинина (экс-игрок ФК «Рубин»). Об этом сообщает телеграм-канал «Около спорта».

По информации источника, Калинин сделал предложение Алле Зариповой в конце июля.

«Он хотел познакомиться, но я была в браке. Когда узнал, что брак закончился, то банально написал в Инстаграм», — рассказала девушка.

Сам Данис Зарипов сейчас находится в отношениях с Альбиной Ахметовой.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Зарипов продлил контракт с казанским клубом еще на один год. В прошлом сезоне капитан «барсов» сыграл в 40 матчах и набрал 23 (7+16) очка.

КВ
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