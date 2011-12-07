«Россия, верни интернет Западу»: топ мемов о «падении» детищ Марка Цукерберга

Весь мир буквально замер в ожидании, потому что случилось то, чего никто не мог предположить. В одночасье перестали работать главные соцсети — Facebook, Instagram и WhatsApp.

В России же люди нашли спасение в некогда опальном Telegram, который тоже как-то собирались заблокировать. Сейчас рост количества пользователей в мессенджере Павла Дурова выглядит довольно иронично, учитывая пристрастия людей к такому «возрастному» мессенджеру, как WhatsApp.

Падение соцсетей породило уже кучу мемов, редакция «КВ» собрала лучшие из них.

Цукерберг может оставить Татарстан без традиционного фото Минниханова

На просторах татарстанских телеграмм-каналов потоком шуток особенно отличились «Рассказы о смешной России».

Первой из них стала — «Россия, верни интернет западу!».

Далее авторы выложили скрин, на котором показан список контактов и оповещение, что некий Илюха Маляр зарегистрировался в Telegram.

«Напоминаю Цукербергу, что у него есть время ровно до 5 утра завтрашнего дня, иначе Татарстан не сможет начать свой день без фото из кабинета Минниханова», — написали следующее сообщение авторы.

Они же неожиданно вспомнили и про Clubhouse и подкололи Первый канал. «Первый канал все еще показывает!»,- отметили в Telegram-канале.

«Telegram как Ноев Ковчег распадающегося цифрового мира»

Решил поделиться своим искрометным юмор и автор Telegram-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов. Сначала он сделал репост записи о том, что вместе с остальными соцсетями «упал» TilTok, а потом написал, что Telegram как Ноев Ковчег распадающегося цифрового мира.

«Пишут, что Tiktok заработал. Детский Апокалипсис отменяется. Остается надежда, что Зло в виде родительских чатов и петросянских рассылок WhatsApp не оживет», — написал Бикбов.

Затем он сделал репост ещt одной записи из Telegram-канала ЮГ LIVE, авторы которого сопроводили его следующей записью: «В связи с последними событиями… продаю пейджер, дорого!!!».

И в заключении Альберт Бикбов отметил, что если бы все провакцинировались, то запаса и мощности чипов хватило бы на предотвращение всевозможных сбоев в интернете.

«Все началось с коптеров в Китае»

В свою очередь автор Telegram-канала «Казанский кот» отметил, что предвестником «падения» соцсетей стало реальное падения коптеров в Китае.

«Всё началось с коптеров в Шеньчжоу. Потом попадали Инст, ФБ и Вотсап», — написал автор.

На эту же тему пошутил и политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«Три часа лежат Фейсбук, Твиттер и Вотсап. Инопланетяне, точно их рук дело», — написал Баширов.

Шутят на эту тему и спортивные СМИ. Так, например, Sports.ru выложили у себя фото бывшего тренера футбольного «Динамо» Дмитрия Хохлова с подписью: «Когда понял, что фейсбук не работает!».

Не менее смешной пост сделали и авторы Telegram-канала «Еду в Татарстан». Они показали, как Президент России Владимир Путин может спасти империю Марка Цукерберга.



