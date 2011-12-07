Почему казанцы против видеокамер в подъездах?

«А было ли собрание?» С июня прошлого года инициативная группа жильцов оспаривает подлинность факта и протокола общедомового собрания - того самого, на котором якобы было вынесено решение об установке видеокамер в тамбурах подъездов. Но воз и ныне там... «Камеры были установлены неким ООО в апреле 2019-го. А в мае мы уже получили счета-фактуры от УК со строчкой «оснащение и техобслуживание видеонаблюдения» с суммой 59 рублей, - говорит один из членов инициативной группы Валерий Гладков (имя и фамилия по его просьбе изменены. - Прим. авт.). - Мы обратились за разъяснением в управляющую компанию и получили ответ: камеры установлены, потому что так захотели жильцы - это отражено в протоколе внеочередного собрания. Однако при поквартирном обходе жильцов выяснилось, что никакого собрания и голосования по поводу установки камер не проводилось. Это нам подтвердили 63 процента жильцов - тех, кого мы застали дома». Позже, когда удалось раздобыть протокол того самого собрания от 2 апреля, по словам Гладкова, обнаружилась еще одна нестыковка: указанные в протоколе собственники жилья - инициатор собрания, секретарь собрания и председатель счетной комиссии - заявили, что никакого собрания они не проводили и никаких протоколов и решений не подписывали. Налицо прямая фальсификация документа и подделка подписей, считают жители дома. В июле Валерий написал обращение в Госжилинспекцию РТ по вопросу правомерности начислений за услугу видеонаблюдения. Пришел ответ: в соответствии со ст. 46 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием собственников помещений, если он не принимал участия в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. Тогда Гладков обратился в прокуратуру Ново-Савиновского района Казани относительно законности установки видеокамер и выставления платы за услугу, а там перенаправили жалобу в Казанскую городскую жилищную инспекцию. Специалисты ведомства ответили: проверка подлинности подписей в протоколе общего собрания (бюллетенях) собственников помещений в многоквартирном доме к компетенции инспекции не относится, проверка подлинности подписей возложена на правоохранительные органы. Установить законность либо незаконность принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решений, а также признать допущенные нарушения существенными либо несущественными вправе только суд. Судиться так судиться... «Юристы управляющей компании предлагают нам такой выход, - продолжает Валерий. - Жильцы должны провести собрание и общим голосованием отменить решение собрания от 2 апреля. Но если мы это сделаем, то фактически признаем, что первое собрание проводилось. А его-то на самом деле не было!» Не теряя надежды в поисках правды, группа жильцов в октябре подала жалобу в прокуратуру Казани с просьбой провести проверку подлинности документов собрания. Оттуда жалобу снова направили в прокуратуру Ново-Савиновского района Казани. А ее сотрудники, не приняв во внимание основной мотив жалобы о проверке подлинности решения, переправили жалобу в Госжилинспекцию. Ответ инспекции в пределах ее компетенции опять был однозначен: признать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме незаконным вправе только суд! Ну что ж, судиться так судиться... Один из собственников жилья подал исковое заявление в суд Ново-Савиновского района. Судья выдал определение: оставить заявление без движения. Одна из причин - истцом не уведомлены в письменной форме заблаговременно другие собственники жилых и нежилых помещений в доме №79а по ул. Гагарина о намерении обратиться с данным иском в суд... Устранить недостатки истцу предписывалось в месячный срок, до 23 января. «В нашем 80-квартирном доме 13 квартир сдаются, а больше 20 находятся в долевой собственности. Некоторые из собственников и вовсе проживают за пределами Татарстана и много лет в доме не появляются. Как можно успеть за месяц найти и уведомить всех собственников?! - повис в воздухе риторический вопрос жильцов. - Получается замкнутый круг: обращаемся в прокуратуру - оттуда нас отправляют в Госжилинспекцию, в полномочия которой не входит проверка подлинности подписей и признание незаконным протокола общего собрания собственников многоквартирного дома». Кто смотрит видеозаписи? А пока суд да дело, в счетах-фактурах из месяца в месяц фигурирует строчка оплаты за видеонаблюдение - 59 рублей с квартиры. Ежемесячно получается немалая сумма - около 5 тысяч рублей. Только в округе домов, оказавшихся в такой же ситуации и обслуживаемых тем самым ООО, пять... Жильцы дома №79а уверяют: они не против камер видеонаблюдения, контролирующих придомовую территорию, установленных в их дворе по программе «Безопасный город». По их мнению, установка камер в подъезде в том виде, в каком она произошла у них, является нарушением ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ «Охрана частной жизни гражданина». И хотя камера контролирует площадь лишь в 6 «квадратов», она позволяет установить время ухода и возвращения жильцов и их друзей, родственников, входящих в подъезд без злого умысла. Сбор информации в таком виде прямо нарушает требование статьи, считают в доме. Ведь непонятно, в каких целях данные будут использованы... А если они попадут в руки мошенников, которым на руку сведения о том, сколько времени жильцов не бывает дома? «К сожалению, получается, что составить фальшивку и собирать на этом основании деньги легко, а вот призвать к ответу виновных практически невозможно», - резюмирует Валерий Гладков. Комментарий начальника Государственной жилищной инспекции РТ Сергея Крайнова: - Проверка подлинности подписей в протоколе общего собрания собственников многоквартирного дома по итогам проведенного общего собрания и установление факта фальсификации документов возложены на органы полиции, поскольку мы не имеем права проводить почерковедческую экспертизу. Мы можем лишь указать на допущенные нарушения жилищного законодательства в части проведения общего собрания, но признание решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, законным или незаконным - только в компетенции суда. P. S. Пока верстался номер, стало известно: жители дома подали коллективную жалобу в прокуратуру Казани на бездействие прокуратуры Ново-Савиновского района.