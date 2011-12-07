В 2020 году не рекомендуется сокращать цифры при подписании документов

В этом году не желательно сокращать цифры при подписании документов. Такую рекомендацию дала юрист Елена Федотова. «Если вы подписываете юридические документы в этом году, не следует сокращать 2020 год до 20. Рекомендую писать год полностью. Это поможет вам уберечься от мошенников. Суть в том, что цифры 2 и 0 можно без особых усилий заменить на любую дату последних двух десятилетий. Допустим, 11.03.20 легко превращается в 11.03.2019, что может стать источником серьезных проблем. В случае, когда вы хотите принять крайние меры предосторожности, напишите полную дату прописью. И не забывайте сохранять копии важных документов», — рассказала «Казанским ведомостям» Елена Федотова. Если вы все-таки столкнулись с мошенниками, отчаиваться не следует. Сейчас проводятся экспертизы давности написания документа. Конечно, данная процедура займет какое-то время. Но в современных условиях специалисты достаточно однозначно определяют дату изготовления деловой бумаги. Если подделка выявлена, вы вправе взыскать судебные расходы, включая траты на экспертизу, которая может обойтись в сумму более 10 тысяч рублей и выше.