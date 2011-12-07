Зарипова: «В Татарстане отмечается снижение безработицы»

В Татарстане уровень безработицы составляет 1,7% по данным на 1 февраля. Показатель демонстрирует устойчивую динамику снижения безработицы, заявила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«На 1 февраля 2021 года было зарегистрировано порядка 34 тыс. человек (снижение безработицы составило 44,5 тыс. человек). Уровень безработицы составил по республике на 1 февраля 2021 года 1,7%. За этот период было трудоустроено 34,5 тыс. человек», — уточнила Зарипова.

Она также заметила, что, несмотря на то, что по республике наблюдается снижение безработицы, в шести районах низкое трудоустройство безработных. Это касается Высокогорского, Тукаевского, Альметьевского, Агрызского, Тетюшского и Ютазинского района.

На данный момент, по словам Зариповой, татарстанский рынок вакансий предлагает 50 тыс. рабочих мест.