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Зарипова: «В Татарстане отмечается снижение безработицы»

На 1 февраля в республике статус «безработного» имеют 34 тыс. человек.

В Татарстане уровень безработицы составляет 1,7% по данным на 1 февраля. Показатель демонстрирует устойчивую динамику снижения безработицы, заявила глава минтруда РТ Эльмира Зарипова.

«На 1 февраля 2021 года было зарегистрировано порядка 34 тыс. человек (снижение безработицы составило 44,5 тыс. человек). Уровень безработицы составил по республике на 1 февраля 2021 года 1,7%. За этот период было трудоустроено 34,5 тыс. человек», — уточнила Зарипова.

Она также заметила, что, несмотря на то, что по республике наблюдается снижение безработицы, в шести районах низкое трудоустройство безработных. Это касается Высокогорского, Тукаевского, Альметьевского, Агрызского, Тетюшского и Ютазинского района.

На данный момент, по словам Зариповой, татарстанский рынок вакансий предлагает 50 тыс. рабочих мест. 

КВ
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