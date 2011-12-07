В школы возвращаются учителя-мужчины

Конкурс проводился в 8 номинациях. Награды лучшим педагогам вручил 4 марта в Казанской Ратуше мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. В церемонии награждения принял участие заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Градоначальник в приветственном слове отметил, что с каждым годом конкурс становится все более престижным и востребованным у казанских педагогов. «Он помогает не только выявить лучших из лучших, но и способствует обмену профессиональным опытом, влияет на построение личных траекторий профессионального развития. Звание «Учитель года Казани» дает его обладателю хороший шанс заявить о себе не только в нашем городе, но и в республике, и в России в целом», - сказал он и поблагодарил казанских педагогов за их неоценимый вклад в развитие молодежи. «Вы готовите к жизни наших маленьких казанцев, молодежь, вкладывая в них свою душу, вносите свою лепту в формирование нашего будущего», - отметил Ильсур Метшин.В этом году в конкурсе приняли участие 493 педагога. На городской этап прошли 82 учителя из 69 образовательных организаций. В главной номинации конкурса «Учитель-предметник» победу одержал учитель биологии Наиль Мирсаитов. Второе место заняла учитель русского языка и литературы гимназии №179 Ново-Савиновского района Анна Губайдуллина. Третье место у учителя истории и обществознания гимназии №8 Советского района Артура Пакшина. Мэр Казани подчеркнул важность того, что в очередной раз конкурс привлекает учителей-мужчин. «Это важный показатель возвращения мужчин-специалистов в учительскую профессию. Их миссия в школе - не только давать знания, но и создавать определенную модель поведения, которая служит примером для ребят», - заявил Ильсур Метшин.Победитель конкурса работает в лицее-интернате №2 с 2013 года. Он, кстати, выпускник этого учебного заведения. По словам заместителя премьер-министра РТ - министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, Казань была и остается флагманом республики по многим отраслям, в том числе в образовании. «Вся нагрузка первопроходцев ложится на Казань, поэтому не случайно во всех республиканских финалах представительство Казани максимальное, и я думаю, что на российском этапе также будут казанские педагоги», - сказал он.Конкурс «Учитель года» проходил в Казани с октября 2018 года по февраль 2019 года. С ноября по декабрь прошлого года проходил районный этап, а с начала этого года - городской этап профессионального состязания. В рамках городского конкурса было организовано три тура: первый, заочный - «интернет-ресурсы», второй - «учебное занятие», где конкурсанты проводили открытые уроки с незнакомыми учащимися, и «методический семинар», где они представили свои методические темы, по которым работают, и третий этап для финалистов - «мастер-класс» и «круглый стол образовательных политиков» по актуальным вопросам.