В Чистополе бездомные вскрыли законсервированные волонтёрами исторические здания

В Чистополе бездомные вскрыли законсервированные исторические здания. Об этом в своих социальных сетях рассказал гид Алмаз Гараев.

По его словам, люди без определенного места жительства обосновались в домах по улице Карла Маркса, Вахитова, Толстого, подготовленных для «Том Сойер Феста».

«Это же дома, которые в прошлом году „Том Сойер Фест“ и волонтеры консервировали… Они вскрыты… Сейчас уже во мне говорил не сталкер, а сочувствующий человек», — поделился блогер.

Волонтеры в декабре специально собирались в Чистополе, чтобы провести консервацию исторических построек. Они расчистили и заколотили окна и двери у почти 30 зданий. Ранее они совместно с ТРО ВООПИиК собрали средства на инструменты для работы.

Напомним, что список памятников Чистополя в прошлом году пополнили 20 старинных домов середины XIX — начала XX веков.