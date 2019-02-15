Недвижимость или игра на курсе валют? Эксперты рассказали, как защитить сбережения от инфляции

Ждать ли снижения инфляции и когда?

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая сообщила, что инфляция существенно замедлится в летние месяцы из-за сезонного снижения цен на продовольствие, однако в годовом выражении может оставаться близкой к текущим уровням или даже еще немного подрасти. С октября может начаться снижение и в годовом выражении, и на конец года, прогнозирует эксперт, она опустится немного ниже 6% — до 5,9%. В будущем году инфляция может приблизиться к целевому уровню — по прогнозу Банка России это 4-4,5%.

«Этому может способствовать наметившаяся консолидация мировых цен на сырье, постепенное ослабление глобальных сбоев в цепочках производства и поставок, существенное повышение ключевой ставки Банка России (фактически, она перешла уже к умеренно-жесткому диапазону), переход от стимулирующей к нейтральной бюджетной политике», — отметила Беленькая.

В то же время сохраняется множество факторов неопределенности — все новые эпидемические волны в мире влияют как на спрос, так и на производство и логистику, поэтому сложно прогнозировать, как долго продлятся проблемы с дефицитом ресурсов, которые сейчас являются основным фактором инфляционного давления, говорит аналитик.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что инфляция уже в августе покажет признаки замедления в годовом выражении, а к концу года эта тенденция продолжится. Пик инфляции, вероятно, мог уже быть пройден.

Имеет ли смысл в период роста инфляции положить деньги в банк под проценты?

Ольга Беленькая считает, что инфляция уже близка к своему пику. Ставки по депозитам растут вслед за ключевой ставкой Банка России, однако пока остаются ниже инфляции. По последним доступным данным, во второй декаде июля максимальная ставка 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов населения, составила 5,46%.

«Таким образом, пока депозитные ставки выглядят еще недостаточно привлекательными, на фоне инфляции 6,5%, не говоря уже об инфляционных ожиданиях (по данным опросов, которые проводятся ООО „инФОМ“ по заказу Банка России, медианная оценка инфляции, наблюдаемой населением, достигла 16,5%, а инфляции, ожидаемой в ближайшие 12 месяцев, — 13,4%). Мы ожидаем, что рост кредитных и депозитных ставок банков еще продолжится, и когда реальные процентные ставки по рублевым депозитам хотя бы перейдут в положительную область, можно будет говорить об их привлекательности», — отметила специалист.

Василий Карпунин считает, что долгосрочная цель Центробанка России по уровню инфляции — 4%. К нему мы можем подойти не ранее 2-го полугодия 2022 г. Однако если предположить, что этот сценарий реализуется, то вклады, открытые на год и более по текущим ставкам (6%+), способны защитить от инфляции. То же самое касается рынка облигаций.

Можно ли в разы увеличить капитал, купив валюту во время роста инфляции?

Ольга Беленькая рассказала, что в целом стратегия валютной диверсификации сбережений является оправданной, но она работает на долгосрочных интервалах времени.

«Угадать же момент предстоящего резкого ослабления рубля, чтобы на этом заработать, практически невозможно, поскольку динамика валютного курса зависит от множества факторов, как экономических, так и геополитических. Сейчас, по нашим оценкам, курс рубля близок к своим справедливым оценкам (наш прогноз на конец III квартала составляет 71-75 рублей за доллар, на конец года — 69-74 рублей за доллар), поэтому оснований для его существенного падения пока не видно», — поделилась Беленькая.

Как отметил Карпунин, сейчас мы видим глобальный всплеск инфляции. Выходя в доллар, можно столкнуться со столь же высокими темпами роста цен.

«Поэтому нужно ориентироваться на реальные процентные ставки, то есть безрисковая доходность (депозиты или гособлигации) за минусом инфляции. Чем выше реальные процентные ставки, тем больше защита от инфляции. В России они сейчас выше, чем в том же долларе. Естественно, на колебания курса USD/RUB влияет не только инфляция, но и другие факторы», — сказал эксперт.

Стоит ли приобретать недвижимость в такой момент или лучше дождаться снижения уровня инфляции?

Ольга Беленькая рассказала, что недвижимость считается защитным активом от инфляции, но, опять же, на долгосрочных периодах времени. За прошлый год она сильно подорожала, что является общемировым трендом. В России рост цен на недвижимость поддерживался льготной ипотекой и значительным смягчением денежно-кредитной политикой Банка России.

«По данным СберИндекс, в Москве с 30 июня 2020 г. по 30 июня 2021 г. средняя цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась почти на 35%, а в России в целом — на 28%. С учетом этого факта и ожидаемого замедления роста спроса на жилье в связи с корректировкой условий льготной ипотеки покупка недвижимости в инвестиционных целях сейчас может быть уже не так интересна», — заключила эксперт.

«Рынок недвижимости уже сильно перегрет и вряд ли можно быть уверенным в том, что вложения смогут однозначно защитить от инфляции, например, на горизонте года», — подытожил Василий Карпунин.