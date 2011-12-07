Работа Казанского хосписа отмечена грантами Президента России

Казанский хоспис получил два гранта на специальном конкурсе, который провел Фонд президентских грантов России. Поддержку денежными средствами получили те некоммерческие организации, которые не прекратили работу во время пандемии – ведь в их помощи нуждаются наиболее уязвимые категории жителей страны.

Фонд имени Анжелы Вавиловой получил гранты на открытие дополнительного кабинета паллиативной помощи в Татарстане и усиление выездной службы Казанского хосписа. Кабинет откроется в Буинске. Второй грант поможет организации выезда для оказания помощи в сельские районы республики, сообщает пресс-служба фонда.