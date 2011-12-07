«Чтобы помнили...»: главное - сохранить память о подвиге фронтовиков

Уникальный сборник, вышедший в филиале АО «Татмедиа» - издательстве «Идел-Пресс», адресован в первую очередь школьникам. Книгу представила Надежда Кузнецова (г. Оренбург) - автор и руководитель этого международного проекта, президент фонда поддержки и развития детской литературы «Надежда»:

- Наш проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В сборнике опубликованы произведения 42 авторов из 8 стран: России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Латвии, Германии, Израиля и Испании. Среди них достойное место занимают татарстанские писатели. Они были первыми, кто поддержал эту идею, и к ней присоединились талантливые литераторы из других регионов России и стран. При составлении сборника мы подбирали произведения, которые объединяет тема героизма, милосердия, справедливости, доброты и силы духа в экстремальных ситуациях, тема войны и мира, памяти народа. Это очень важно, чтобы подрастающее поколение во всем мире хранило эту память о подвиге наших фронтовиков, независимо от политической обстановки, складывающейся в мире. Детская литература имеет возможность достучаться до юного сердца.

- 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны... 27 миллионов человеческих жизней... Каждый восьмой житель нашей страны не вернулся с войны... В каждую семью постучалось горе. Чтобы это не стало сухими историческими фактами, а осталось живой историей, необходимо ее знать. Поэт из Вологды Александр Романов написал так:

Умирают солдаты дважды:

От штыка или пули вражьей

И спустя много лет

в грядущем

От забывчивости живущих.

Сборник «Чтобы помнили...» станет достойным подарком от наших писателей в честь 75-летия Победы и присвоения Казани звания «Город трудовой доблести», - рассказала координатор проекта, председатель комиссии по детской литературе Союза российских писателей Вера Хамидуллина (Татарстан).

Заместитель директора Дома дружбы народов Республики Татарстан Анастасия Исаева подчеркнула, что авторы сборника пишут на разных языках, но книга показывает, что все мы говорим на одном языке - языке мира, согласия. И этот язык понятен всем.

На вечере часть тиража книги «Чтобы помнили...» была передана руководством фонда «Надежда» в дар библиотекам Республики Татарстан. Все татарстанские поэты, прозаики, переводчики, чьи произведения вошли в сборник, получили авторские экземпляры книги.