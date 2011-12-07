«Тайна черного пакета»: любимый читательский конкурс!

Участвовать в нем могут все, кто подписались на «Казанские ведомости» на первое полугодие 2019 года. Сюжет конкурса традиционный: одного из своих сотрудников мы попросили пойти в магазин и выбрать набор из 10 продуктов, которые, на его взгляд, он купил бы для новогоднего стола. Затем им был составлен список, запечатан в конверт и помещен на хранение в сейф. Что входит в этот продуктовый набор? В этом и состоит тайна, которую знает лишь один человек. Конверт будет вскрыт после завершения конкурса.Условия конкурса очень просты. Вам нужно из 15 наименований продуктов, указанных в купоне, угадать те самые 10 из списка, который запечатан в конверте. Напротив каждого выбранного продукта сделайте пометку в виде крестика или галочки. Выбрать требуется только 10 продуктов - не больше и не меньше! Купон следует вырезать, заполнить его и отправить по адресу: 420066, г. Казань, а/я 231, ул. Чистопольская, 5. Или лично принести в редакцию.Тот, кто правильно угадает все 10 наименований, получит приз - набор из всех 15 продуктов, указанных в купоне!В общей сложности десять наших подписчиков получат ДЕСЯТЬ призов!Повторяем: в конкурсе могут участвовать все, кто подписались на «Казанские ведомости» на первое полугодие 2019 года. Квитанцию посылать вместе с купоном не нужно - ее вы предъявите при получении приза. Ксерокопии купонов не принимаются. Срок проведения конкурса - по 28 декабря. Это последний день, когда вы можете отправить письмо или принести купон в редакцию лично. Имена победителей мы опубликуем в одном из январских номеров.