Спорт для татарстанцев становится нормой жизни

С 27 января по 13 февраля в столице РТ проходит установочная сессия для слушателей курсов профессиональной переподготовки этих специалистов. Обучение проводится на базе объектов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Курсы организованы в рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни», являющейся одним из направлений национального проекта «Демография». Мероприятие ориентировано на профессиональное перепрофилирование тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, и инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы с населением. В текущем году будут открыты 3 набора слушателей. В настоящий момент занятия посещает первый поток. Курсы продлятся не менее полугода и будут состоять из 3 этапов. Сначала участников проекта ждут 2 недели очных занятий. Затем 3 - 4 месяца отводится на дистанционные лекции. И завершается профессиональное обучение итоговой аттестацией и защитой дипломных проектов. Помимо всего прочего, учащихся ожидает насыщенная культурно-досуговая программа. Они смогут насладиться экскурсионными поездками по городу, посетить лучшие спортивные объекты Казани, а также принять участие в круглых столах, посвященных вопросам развития спорта. - Мы должны подготовить высококвалифицированных тренеров и инструкторов. Наша главная цель - увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся спортом, - заявил проректор по учебной работе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Алмаз Галимов. В составе первого потока слушателей - более 140 человек. 45 из них представляют Татарстан. Также на обучение приехали специалисты из Чувашии, Марий Эл, Мордовии и других регионов России. В общей сложности в 2020 году подготовку по данной программе пройдут 480 профессионалов из 9 различных субъектов РФ. Обучение будет вестись по трем направлениям: «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением», «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)» и «Адаптивный спорт». После прохождения итоговой аттестации каждому выпускнику будет вручен диплом о профессиональной переподготовке и присвоена соответствующая квалификация. - Возрастного ценза для наших студентов нет, - рассказал Галимов. - Основное требование - чтобы у них не было базового физкультурного образования. Кстати По опросу ВЦИОМ более 60% россиян занимаются спортом с той или иной периодичностью, а почти 40% делают это регулярно. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» предусматривает к 2024 году рост до 55% доли россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Эти цели определены указом, подписанным 7 мая 2018 года Президентом РФ Владимиром Путиным.