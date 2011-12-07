В Госсовете РТ состоялась презентация социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...»

Основная цель проекта - сохранение памяти о героическом прошлом женщин-участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны. Как рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие» Татьяна Ларионова, на данный момент в республике проживают 458 женщин-участниц Великой Отечественной войны. До 9 мая парламентарии и представители органов исполнительной и муниципальной власти посетят на дому всех женщин-участниц войны, вдов погибших воинов, тружениц тыла и детей войны, узнают, как они живут, в чем ветеранам необходима конкретная помощь. В рамках проекта «У войны не женское лицо...» пройдет множество мероприятий: встречи, концерты, выставки, волонтеры окажут помощь в решении бытовых проблем ветеранов. Состоится передача документов, писем, фотографий и материалов из семейных альбомов в муниципальные архивы и Госархив РТ. Среди подростков и молодежи будет проведен конкурс эссе, очерков о прошедших войну родственниках, который называется «Женщины. Память. Война». - Пока есть те, кто увидел войну своими глазами, пережил ужасы блокады или концлагерей, трудился в тылу, надо записывать и публиковать их рассказы, интервью, собирать для архивов и музеев фотоматериалы, письма, документы. Нам особенно важны воспоминания женщин, потому что у них совершенно другой взгляд, другое отношение к войне, - подчеркнула Татьяна Ларионова. В Татарстане пройдут акции «Ветеран живет рядом», «С заботой о ветеране», «Визит внимания», в рамках которых организуют помощь по уборке дома, придомовой территории. В марте - апреле планируется торжественное вручение медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» женщинам-ветеранам.В мае состоится необычный музыкальный флешмоб «Эти песни душу бойцов согревали». На открытых площадках будут исполняться известные песни военных лет, песни из кинофильмов. К флешмобу может присоединиться каждый. После 9 мая работа продолжится, в центре внимания будут женщины-труженицы тыла. - Депутаты всех уровней должны подключиться к этому проекту, чтобы ни один участник Великой Отечественной войны не остался без внимания общества и власти. Надо сделать так, чтобы ни один ветеран, живущий в самом отдаленном селе или крупном городе, не был забыт. Это наш святой долг. К этой благородной работе должны подключиться все уровни власти, общественность, военные комиссариаты. Несомненно, надо зафиксировать каждое живое слово участников войны и тружеников тыла, записать их воспоминания, рассказы, чтобы знать и помнить правду о жесточайшей войне, послевоенной разрухе, не забыть цену победы, - отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.