Музей-мемориал Великой Отечественной войны: перезагрузка

С обновленной экспозицией нас познакомил заведующий музеем Александр Александров.

В первом зале посетители попадают в самую обычную комнату 40-х годов. В комнате окно, за которым можно узнать улицу Баумана. Именно на этой центральной улице собирались казанцы, чтобы послушать по радио вести с фронта. Современной молодежи, школьникам очень сложно представить, что раньше ни интернета, ни телевидения не было и оперативную информацию люди получали только по радио и из газет.

У окна стол. Но стол непростой, в него встроена плазменная панель. Здесь можно спокойно посидеть, посмотреть оцифрованные архивные фотографии казанцев, почитать их реальные письма с фронта.

- У кого-то на странице всего одна открытка, у других - целая переписка. Все эти документы из фондов Национального музея РТ. Огромное количество фронтовых писем, хранящихся в музейных архивах, еще не оцифровано и не расшифровано. Эта работа идет постоянно, и компьютерная база данных пополняется, - рассказал Александр Александрович.

Также в музее имеется возможность ознакомиться с Книгой Памяти Республики Татарстан, найти информацию о своих родных и близких, погибших в годы войны. По данным статистики, из Татарии на фронт ушло более 700 тысяч человек, из них более 350 тысяч не вернулись.

В следующем зале собраны материалы о той мощной поддержке, которую оказывала наша республика фронту. Известно, что в годы войны Татария приняла около 300 тысяч человек, эвакуированных из фронтовых и прифронтовых территорий страны, в том числе около 11 тысяч детей - воспитанников 100 детских домов.

В республике было развернуто около 70 эвакогоспиталей, где находились на лечении 334 тысячи раненых и больных воинов.

В Татарию за рекордно короткое время были эвакуированы и возобновили свою деятельность более 70 крупных предприятий, заводов, выпускавших различную продукцию для фронта. Казань стала крупнейшим центром авиастроения. Здесь было изготовлено более 10 тысяч пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 79 самолетов Пе-8, более 11 тысяч легкомоторных самолетов У-2.

Самоотверженно работали не только промышленные, но и сельскохозяйственные предприятия. Они поставляли на фронт хлеб, молоко, мясо, картофель и другие продукты. Только зерна на нужды армии из Татарии за четыре военных года было направлено около 3 миллионов тонн. Без преувеличения - победа в Великой Отечественной войне ковалась всем миром.

Специальный раздел музейной экспозиции рассказывает о подвиге Михаила Девятаева и подпольной антифашистской группе Курмаша, в которую входил Муса Джалиль. 25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плетцензее были казнены на гильотине 11 человек из этой группы. В витрине представлен уникальный документ - протокол казни Джалиля на гильотине. С немецкой пунктуальностью зафиксировано, что Джалиль был казнен 25 августа 1944 года в 12 часов 18 минут. Другой документ - протокол казни Абдуллы Алиша. Он был обезглавлен в 12 часов 12 минут.

В музее воссоздана типичная обстановка блиндажа. Здесь можно познакомиться с военным бытом на передовой и даже подержать в руках автомат, винтовку, чтобы почувствовать тяжесть оружия. А оно на самом деле нелегкое...

В Зале Героев собраны фотографии 198 Героев Советского Союза - 185 уроженцев Татарстана и 13 человек, жизнь которых была тесно связана с нашей республикой. Но это не просто фотостена. За 12 фотографиями находятся ячейки. Открываются они легко, одним нажатием руки, и там, как в камере хранения, лежат личные вещи героев. Например, в ячейке летчика-истребителя Михаила Девятаева хранятся его погоны. В ячейке Мусы Джалиля - почтовая карточка с коротким посланием, которое Джалиль написал своей дочери Чулпан 9 марта 1942 года. А в ячейке последнего защитника Брестской крепости Петра Гаврилова - земля из Бреста, с места боев. Шлем и летные очки легендарной летчицы Магубы Сыртлановой можно увидеть в ячейке с фотографией легендарной летчицы.

В зале «Дети войны» представлены архивные материалы, которые позволяют увидеть войну глазами детей. Например, в витрине, посвященной поэту Фатиху Кариму, есть фотографии его двух маленьких дочерей - Ады и Лейлы, и письмо Лейлы папе на фронт. Письмо написано печатными буквами с трогательными детскими ошибками: «Дорогой папа, бей врага! Папа, у меня есть такой вопрос. Пиши скорее письмо». Фатих Карим погиб 19 февраля 1945 года на подступах к Кенигсбергу, выполняя боевое задание. Ему было всего 36 лет.

В этом зале на специальных стендах можно поиграть в морской бой, другие игры, научиться вязать морские узлы разной сложности, сделать фото на память в фотозоне.