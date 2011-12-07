На госуслугах запустили сервис электронных больничных

На портале госуслуг РФ запущен сервис электронных больничных листов, сообщили в пресс-службе минцифры РФ.

«Пользователи на портале госуслуг и в мобильном приложении автоматически получают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности», — уточняется в сообщении ведомства.

Кроме того, в личном кабинете теперь можно уточнить номер больничного листа, данные медорганизации и врача, выдавшего больничный.

В минцифры РФ напомнили, что оформить больничный в электронном виде россияне могут с 2017 года при условии, что медицинская организация и организация работодателя входят в систему информационного взаимодействия по обмену сведениями.