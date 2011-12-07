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Ученые КФУ научили червей поедать нефть

В кишечнике червей нефть «распадается» на мельчайшие капли диаметром 5-6 микрометров, которые бактерии быстро уничтожают.

Ученые КФУ научились использовать круглых червей для реабилитации нефтезагрязненных земель и водных объектов, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы усовершенствовали один из существующих методов биоремедиации почв. Поставленный в лабораторных условиях эксперимент оказался удачным, и нам удалось разработать оригинальную систему доставки в почву бактерий, разлагающих нефть. Результаты исследований несколько дней назад были опубликованы в международном журнале Science of the Total Environment», — рассказал один из разработчиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник НИЛ «Бионанотехнологии» КФУ Равиль Фахруллин.

Он также рассказал, что нефть в кишечнике червей «распадается» на мельчайшие капли диаметром 5-6 микрометров, которые бактерии быстро уничтожают. Таким способом можно очищать не только почву, но и водоемы. 

КВ
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