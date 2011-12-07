Комсомол не давал нам скучать

Сохранился комсомольский билет моей мамы. Она вступила в ВЛКСМ в январе 1939 года. Работала акушеркой в роддоме Кайбицкого района, активно участвовала в художественной самодеятельности, играла в спектаклях. Советская власть всех воспитывала в атеизме. Мама даже вступила в Союз воинствующих безбожников СССР. Сохранился членский билет, в котором стоит дата вступления - 13 мая 1940 года.Я был принят в комсомол в 1957 году, когда учился в 10-м классе. Всегда активно участвовал в художественной самодеятельности, выступал в Доме культуры на концертах - играл на мандолине, этому научил меня отец. Сам он играл на скрипке, мандолине, пианино. Окончив техникум связи, я работал заместителем начальника райконторы связи. Был секретарем первичной организации комсомола районного узла связи. Там выпускали стенгазету, где я был художником. Мне предложили стать кандидатом в члены КПСС в 1966 году. Через год я был принят в ряды КПСС. К тому времени я уже женился, работал на Казанской студии телевидения, где трудился 48 лет инженером. И там на общественных началах был художником стенгазеты. Всегда занимался спортом сам и организовывал для коллектива соревнования по лыжным гонкам, волейболу, плаванию. Комсомол навсегда остался в моем сердце. Он научил нас быть активными, не терять силы духа.Ильгиз Гиззатуллин