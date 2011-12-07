В Казани иномарка после ДТП «прилегла» на бок

В четверг в Казани на ул. Карбышева столкнулись Peugeot и Nissan, сообщает «Татарстан-24». Предварительная версия случившегося: владелец французского авто выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу «японцу». В результате удара Nissan отбросило на сугроб, после чего машина влетела в столб и опрокинулась. Водители в ДТП серьезных травм не получили.