Лейла Фазлеева: Важная задача - создать атмосферу праздника в каждой семье

- 9 мая - важный день для всех нас, поэтому важная задача - создать атмосферу праздника в каждой семье. С учетом требований безопасности очень многие мероприятия состоятся онлайн. «Бессмертный полк» тоже впервые пройдет виртуально. Принять участие в акции сможет каждый желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка», выложить фотографии своих родственников-фронтовиков, данные о них. После регистрации поступит сообщение с информацией, когда и как пройдет прямая трансляция «Бессмертного полка», - отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она рассказала, что утром 9 мая запланировано телевизионное выступление Президента России Владимира Путина - поздравление с Днем Победы. В 19 часов - Всероссийская минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. После минуты молчания всем предлагают выйти на балкон и всей страной спеть легендарную песню «День Победы».

Ориентировочно в 21.50 над Казанью прогремит праздничный салют. Будет всего одна точка запуска фейерверка. Салют будет транслироваться и в социальных сетях, и в телевизионных репортажах, так что его смогут увидеть все.

В 22.00 начнется акция «Фонарики Победы». Каждый желающий зажжет в своем окне свечу или фонарик в память о тех, кто не вернулся с войны, и о тех, кто ковал победу в тылу.

Начальник управления культуры г. Казани Азат Абзалов рассказал об авиашоу, которое состоится 9 мая. Три вертолета Ми-8 пролетят над городом и парком Победы. Вертолеты пронесут три знамени: копию Знамени Победы, флаги России и Татарстана. Еще запланирован пролет над Казанью стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь». А в 18.00 в небо поднимутся три воздушных шара с копией Знамени Победы и флагами России и Татарстана.

В парке Победы откроется памятник Советскому солдату и будет поднят флаг на 50-метровый флагшток. Эти торжественные церемонии можно будет посмотреть в онлайн-режиме.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова рассказала об акциях «Вам, родные», «Голос весны», «Георгиевская ленточка», «Дорога памяти», «Окна Победы», «Поем двором». Их цель - не просто реальная помощь конкретным ветеранам, но и объединение людей, которое так необходимо в сложный период самоизоляции.

Был задан вопрос, волнующий многих: «На какой период перенесен парад Победы?» Лейла Фазлеева ответила, что на данный момент есть два варианта даты проведения парада - конец июня или начало сентября. Но сейчас делать какие-то прогнозы преждевременно. Это будет зависеть от того, когда Россия начнет выходить из карантина, который введен из-за коронавирусной инфекции.