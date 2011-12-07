«Помощь рядом»: подведены итоги

Глава республики выразил свою признательность всем, кто не остался в стороне и самоотверженно помогал жителям Татарстана в период самоизоляции. В течение двух месяцев в рамках акции было доставлено около 210 тысяч продуктовых наборов тем, кто нуждался в поддержке. Сегодня эта работа практически завершена.

Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», направленное на поддержку малообеспеченных граждан, одиноких пенсионеров, медицинских работников, а также семей индивидуальных предпринимателей и самозанятых, наиболее пострадавших в непростые времена пандемии коронавирусной инфекции, вовлекло в свои ряды десятки тысяч неравнодушных татарстанцев. Среди участников движения - бизнесмены, банкиры, юристы, спортсмены, работники культуры, общественные деятели и волонтеры. «КВ» пообщались с некоторыми активистами проекта и спросили у них, как они преодолевали трудности, связанные с распространением COVID-19.

Активисты

Председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов:

- Мы постарались сделать так, чтобы наши подопечные не пострадали от ограничений на фоне пандемии. Все сотрудники фонда работали в усиленном режиме. Медики были переведены на вахтовый метод работы: неделя через неделю. Мы организовали мобильные бригады. Причем выездные группы работали не только на территории Казани, но и отправлялись к пациентам Высокогорского, Лаишевского, Арского и других районов РТ. В Сабинском и Кукморском районах открылись новые кабинеты паллиативной помощи.

Руководитель Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов:

- Наши добровольцы принимали участие в доставке продуктовых наборов. Также мы оказывали пожилым гражданам социально-бытовые услуги. Волонтеры выполняли всевозможную работу по хозяйству: перекапывали грядки, ремонтировали кровлю, мыли полы и так далее.

На 9 Мая мы разослали около 1,5 тысячи писем-поздравлений ветеранам. А также обзвонили примерно тысячу участников ВОВ и лично высказали слова благодарности за их вклад в Великую Победу. Были организованы прямые трансляции «Ветеран онлайн», во время которых участники боевых действий могли пообщаться с молодежью, поделиться своими мыслями и воспоминаниями.

Руководитель Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова:

- Во время пандемии работали более 1000 татарстанских студентов-медиков. Наши волонтеры помогали медицинскому персоналу «ковидных» госпиталей и поликлиник. Осуществляли термометрию, трудились в приемно-диагностических отделениях, смотровых, отделениях реанимации. Проводили обзвон пациентов.

Помимо прочего, волонтеры-медики осуществляли доставку продуктов питания пожилым и маломобильным людям. А также занимались лекарственным обеспечением населения по льготным рецептам.

Финальные цифры

За 3,5 месяца действия ограничительных мер в рамках республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» более четверти миллиона татарстанцев получили необходимую помощь. Благодаря усилиям благотворителей и неравнодушных граждан было роздано 194000 горячих обедов и ифтар-наборов. Бесплатное питание получали лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, матери с детьми-инвалидами, участники Великой Отечественной войны, иностранные студенты. 2106 бездомных граждан были обеспечены теплым ночлегом.

Для жителей РТ организовано почти 4 тысячи дистанционных юридических и психологических консультаций. На телефонную «горячую линию» и через сайт движения помощьрядом16.рф поступило свыше 9300 обращений. Практически каждое из заявлений обрабатывалось в режиме реального времени. Людям оказывалась незамедлительная поддержка.