Трехколесный, беговел или с ручкой: как выбрать велосипед своему ребёнку

Важен размер и вес велосипеда, но стоит начать с беговела

Продавец одного из магазинов спортивного инвентаря Азат Закиров рассказал, что велосипед — это как обувь, у него есть размер и вес. Ребёнку он должен подходить по весу и размеру.

«Если у вас совсем еще маленький ребёнок, то ему лучше учиться на беговеле. Когда ребёнок садится на беговел, его стопа должна полностью находится на земле, тогда малыш будет правильно толкаться и научиться держать равновесие», — сказал специалист.

Он отмечает, что беговел безопасен для ребенка, катаясь на нем малыши учатся не только сохранять равновесие, но и рулить, не отвлекаясь на педали.

Пользуясь велосипедом, ребенок должен доставать носками до земли

Закиров отмечает, что при выборе велосипеда ребёнок должен полностью доставать ногами до земли.

«Дети должны в состоянии поднять свой велосипед без усилий. Если ребенок все время падает с велосипеда и не может на него сесть, это становится большой проблемой, не только для него, но и для окружающих», — сказал эксперт.

Для обучения малышам подойдут велосипеды с ручкой сзади или с дополнительными колёсами

Велосипед, который имеет родительскую ручку, поможет вам в том случае, когда ребёнок устал крутить педали. Родители сами смогут толкать велосипед, а ребёнок сможет отдохнуть. Такой велосипед подойдет для прогулки в парке.

Для того чтобы ребёнок мог научиться кататься уже без помощи родителей подойдет велосипед с дополнительными колесами, которые помогают детям не терять равновесия. Малыши смогут быстро привыкнуть к велосипеду и уже с легкостью перейдут на стандартные модели с двумя колесами.

При покупке велосипеда ребенку должна подходить рама

Эксперт объяснил, что при выборе велосипеда нужно обращать внимание на раму, чем больше рост ребёнка, тем длиннее должна быть рама. Кроме этого, нужно обращать внимание на посадку, сидит ли ребенок ровно или в наклоне.

«Если рама будет длинной, то ребёнок будет растягиваться на велосипеде, а если она будет короткой, то его ноги упрутся в руль», — заключил спикер.

Обратите внимание на тормоза

Покупая велосипед своему малышу нужно обратить внимание на тормоза. Для подростков идеально подойдёт ручной тормоз, а вот для малышей все же стоит выбрать ножной, потому как детям будет удобнее его использовать. Также на рынке представлены велосипеды с комбинированными тормозами, в этом случае ребенок определится сам, что ему подходит лучше.