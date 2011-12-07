Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ученые Казанского университета хотят добывать нефть с помощью газа

Технология физического моделирования фильтрации газа для вытеснения нефти повысит коэффициент нефтеотдачи залежей.

В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета ученые приступили к исследованиям по поиску технологически надежных решений для трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщает пресс-служба вуза. Исследование получило поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. 

Ученым предстоит разработать новую технологию добычи нефти путем вытеснения ее на поверхность закачиваемым в нефтеносные пласты газом. Технология физического моделирования фильтрации газа для вытеснения нефти повысит коэффициент нефтеотдачи залежей.

КВ
Лента новостей