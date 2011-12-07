Ученые Казанского университета хотят добывать нефть с помощью газа

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В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета ученые приступили к исследованиям по поиску технологически надежных решений для трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщает пресс-служба вуза. Исследование получило поддержку Российского фонда фундаментальных исследований.
Ученым предстоит разработать новую технологию добычи нефти путем вытеснения ее на поверхность закачиваемым в нефтеносные пласты газом. Технология физического моделирования фильтрации газа для вытеснения нефти повысит коэффициент нефтеотдачи залежей.