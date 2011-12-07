Михаил Зыгарь: То, что у нас принято считать обучением журналистике, больше не нужно

Два миллиона на проекты

В первый день юбилейный форум посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

— Молодежь — это наше настоящее и будущее. Проведена большая работа, и не только по получению грантов, но и в рамках реализации различных благотворительных акций. Год был непростой. Наша молодежь активно участвовала во всех мероприятиях, связанных с пандемией. Текущая работа тоже была поставлена на должный уровень, — сказал в приветственной речи глава республики.

Рустам Минниханов добавил, что в Татарстане и дальше необходимо развивать все формы работы с молодежью: кадровую политику, локальные проекты, программу грантов.

Затем глава республики наградил финалистов форума — победители получили в общей сумме 2,475 млн рублей грантовой поддержки на реализацию своих проектов. В рамках площадки мероприятия также состоялся VI Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Он собрал авторов более 30 проектов из 18 стран мира, заинтересованных в обретении новых бизнес-контактов и инвестиций для реализации IT-проектов.

Для участников форума была организована насыщенная программа — открытые лекции, панельные дискуссии и мастер-классы о построении карьеры. Например, в первый день эксперты затрагивали проблемы состояния рынка труда в различных сферах на фоне пандемии, обсуждали, какие профессии будут актуальны в будущем, и разбирались в формировании комфортной городской среды.

На площадке «Кайтам» татарстанцы рассказывали свои истории о самореализации. Например, Альберт Зарипов бросил карьеру программиста в крупной российской энергетической компании и открыл кофейню в Арске. Оказалось, что сейчас его заведение — одна из точек притяжения в малом городе, там любит бывать молодежь, и уже четырежды в кофейне делали предложение о вступлении в брак. В перспективе у предпринимателя есть желание расширить сеть на другие малые города РТ.

Тиктокер как эталон современной журналистской работы?

Пожалуй, ключевым хедлайнером второго дня работы форума стал журналист, писатель Михаил Зыгарь. Федеральный гость успел поучаствовать в открытой встрече, заседании экспертного клуба «Волга», порассуждать о состоянии современной журналистики.

— Я осмелился снять маску, потому что у меня антитела, — объяснил свое появление перед аудиторией без средства защиты Зыгарь. — Я безопасный.

Встречу писатель начал с краткого рассказа о своей новой книге. В ней он концентрирует внимание на событиях 1995–1996 годов — залоговых аукционах, которые, по мнению Зыгаря, сформировали современную экономическую систему страны, и президентских выборах. В рамках творческого процесса Зыгарь провел более 120 интервью с истеблишментом и элитой 1990-х.

— Там каждая история подтверждена источником, они названы по именам. Уже видел отклики от некоторых героев, которые написали мне гневные письма. Они пожалели, что давали мне интервью, — посетовал автор.

Отдельно Михаил Зыгарь остановился на теме журналистского образования: «Мне кажется, то, что у нас принято считать обучением журналистике, больше не нужно. Эта профессия умерла. Журналист сейчас — совершенно другой человек, которому необходимы абсолютно другие навыки, чем у журналиста, который работал 20 лет назад». Он вспомнил, как сам пришел в журналистику и работал в узком направлении. Современный контентмейкер не должен себе такого позволять.

Зыгарь высказал мнение, что тиктокер — образец того, как должен думать журналист.

— Моя десятилетняя дочка снимает TikTok и должна продумывать куда больше разных шагов, чем я 20 лет назад, когда мне давали написать заметку. В таком смысле современный тиктокер — это образец того, как должен мыслить журналист, понимать, какие задачи перед ним стоят: она не одна, их очень много, их надо продумывать. Но, к сожалению, на журфаках тоже не в курсе, что так нужно делать, — рассуждал эксперт, предположив, что многие преподаватели журфаков «до сих пор считают, что интернет можно скопировать на дискету».

В то же время, отвечая на вопрос «Заменит ли когда-либо интернет телевидение?», писатель был непререкаем в сарказме: «Учитывая, что телевидение прекрасно живет в интернете… Для меня вопрос звучит иначе: «Когда наконец Иван Ургант уволится с Первого канала и заведет себе YouTube-канал?».

Вечером одним из финальных аккордов работы форума стало заседание клуба «Волга». Компанию Зыгарю разбавили гендиректор канала «Дождь» Наталья Синдеева, министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов и креативный директор коммуникационного агентства «К9» Данил Губайдуллин. Эксперты в часовом формате затронули проблемы достоверности информации в СМИ и монетизации изданий.