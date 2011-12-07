Михаил Зыгарь: То, что у нас принято считать обучением журналистике, больше не нужно

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В первый день юбилейный форум посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
— Молодежь — это наше настоящее и будущее. Проведена большая работа, и не только по получению грантов, но и в рамках реализации различных благотворительных акций. Год был непростой. Наша молодежь активно участвовала во всех мероприятиях, связанных с пандемией. Текущая работа тоже была поставлена на должный уровень, — сказал в приветственной речи глава республики.
Рустам Минниханов добавил, что в Татарстане и дальше необходимо развивать все формы работы с молодежью: кадровую политику, локальные проекты, программу грантов.
Затем глава республики наградил финалистов форума — победители получили в общей сумме 2,475 млн рублей грантовой поддержки на реализацию своих проектов. В рамках площадки мероприятия также состоялся VI Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Он собрал авторов более 30 проектов из 18 стран мира, заинтересованных в обретении новых бизнес-контактов и инвестиций для реализации IT-проектов.
Для участников форума была организована насыщенная программа — открытые лекции, панельные дискуссии и мастер-классы о построении карьеры. Например, в первый день эксперты затрагивали проблемы состояния рынка труда в различных сферах на фоне пандемии, обсуждали, какие профессии будут актуальны в будущем, и разбирались в формировании комфортной городской среды.
На площадке «Кайтам» татарстанцы рассказывали свои истории о самореализации. Например, Альберт Зарипов бросил карьеру программиста в крупной российской энергетической компании и открыл кофейню в Арске. Оказалось, что сейчас его заведение — одна из точек притяжения в малом городе, там любит бывать молодежь, и уже четырежды в кофейне делали предложение о вступлении в брак. В перспективе у предпринимателя есть желание расширить сеть на другие малые города РТ.
Пожалуй, ключевым хедлайнером второго дня работы форума стал журналист, писатель Михаил Зыгарь. Федеральный гость успел поучаствовать в открытой встрече, заседании экспертного клуба «Волга», порассуждать о состоянии современной журналистики.
— Я осмелился снять маску, потому что у меня антитела, — объяснил свое появление перед аудиторией без средства защиты Зыгарь. — Я безопасный.
Встречу писатель начал с краткого рассказа о своей новой книге. В ней он концентрирует внимание на событиях 1995–1996 годов — залоговых аукционах, которые, по мнению Зыгаря, сформировали современную экономическую систему страны, и президентских выборах. В рамках творческого процесса Зыгарь провел более 120 интервью с истеблишментом и элитой 1990-х.
— Там каждая история подтверждена источником, они названы по именам. Уже видел отклики от некоторых героев, которые написали мне гневные письма. Они пожалели, что давали мне интервью, — посетовал автор.
Отдельно Михаил Зыгарь остановился на теме журналистского образования: «Мне кажется, то, что у нас принято считать обучением журналистике, больше не нужно. Эта профессия умерла. Журналист сейчас — совершенно другой человек, которому необходимы абсолютно другие навыки, чем у журналиста, который работал 20 лет назад». Он вспомнил, как сам пришел в журналистику и работал в узком направлении. Современный контентмейкер не должен себе такого позволять.
Зыгарь высказал мнение, что тиктокер — образец того, как должен думать журналист.
— Моя десятилетняя дочка снимает TikTok и должна продумывать куда больше разных шагов, чем я 20 лет назад, когда мне давали написать заметку. В таком смысле современный тиктокер — это образец того, как должен мыслить журналист, понимать, какие задачи перед ним стоят: она не одна, их очень много, их надо продумывать. Но, к сожалению, на журфаках тоже не в курсе, что так нужно делать, — рассуждал эксперт, предположив, что многие преподаватели журфаков «до сих пор считают, что интернет можно скопировать на дискету».
В то же время, отвечая на вопрос «Заменит ли когда-либо интернет телевидение?», писатель был непререкаем в сарказме: «Учитывая, что телевидение прекрасно живет в интернете… Для меня вопрос звучит иначе: «Когда наконец Иван Ургант уволится с Первого канала и заведет себе YouTube-канал?».
Вечером одним из финальных аккордов работы форума стало заседание клуба «Волга». Компанию Зыгарю разбавили гендиректор канала «Дождь» Наталья Синдеева, министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов и креативный директор коммуникационного агентства «К9» Данил Губайдуллин. Эксперты в часовом формате затронули проблемы достоверности информации в СМИ и монетизации изданий.