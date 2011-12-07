Жителя Нижнекамска не разбудил даже пожар в его квартире

В одной из нижнекамских квартир на ул. Чабьинской произошел пожар, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о возгорании поступил в 3 часа дня пятницы. Сотрудникам МЧС дверь из задымленной квартиры никто не открыл, поэтому пришлось вскрывать ее при помощи бензореза. В квартире выяснилось, что горит стул на балконе. Хозяин же спал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Помощь врачей ему не понадобилась.