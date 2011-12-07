Житель Нижнекамска пожаловался на отсутствие парковки в своем дворе

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В Нижнекамске местный житель пожаловался в «Народный контроль» на отсутствие во дворе парковочных мест. Об этом сообщает НТР-24.
По словам автора, местным жителям приходится ставить машины на газон, при этом их автомобили постоянно забирает эвакуатор.
«Некуда ставить автомобили. Каждый день приезжает эвакуатор, забирает машины», — заявил житель Нижнекамска.
На приложенном снимке к жалобе видно, что жильцам приходится оставлять свои автомобили на газоне.
Ранее сообщалось, что по программе «Наш двор» в Нижнекамске в 2021 году благоустроят 68 территорий