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Житель Нижнекамска пожаловался на отсутствие парковки в своем дворе

По словам автора жалобы, в их дворе некуда ставить машины.

В Нижнекамске местный житель пожаловался в «Народный контроль» на отсутствие во дворе парковочных мест. Об этом сообщает НТР-24. 

По словам автора, местным жителям приходится ставить машины на газон, при этом их автомобили постоянно забирает эвакуатор. 

«Некуда ставить автомобили. Каждый день приезжает эвакуатор, забирает машины», — заявил житель Нижнекамска. 

На приложенном снимке к жалобе видно, что жильцам приходится оставлять свои автомобили на газоне. 

Ранее сообщалось, что по программе «Наш двор» в Нижнекамске в 2021 году благоустроят 68 территорий


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