Житель Нижнекамска пожаловался на отсутствие парковки в своем дворе

В Нижнекамске местный житель пожаловался в «Народный контроль» на отсутствие во дворе парковочных мест. Об этом сообщает НТР-24.

По словам автора, местным жителям приходится ставить машины на газон, при этом их автомобили постоянно забирает эвакуатор.

«Некуда ставить автомобили. Каждый день приезжает эвакуатор, забирает машины», — заявил житель Нижнекамска.

На приложенном снимке к жалобе видно, что жильцам приходится оставлять свои автомобили на газоне.

Ранее сообщалось, что по программе «Наш двор» в Нижнекамске в 2021 году благоустроят 68 территорий



