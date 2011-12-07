Александр Малов: Патриотизм не воспитать по приказу

— В действующей Конституции, принятой еще при Ельцине, есть пункт о верховенстве международных законов над российскими. Важно, чтобы этот пункт был исключен и был установлен приоритет российских законов. Чтобы ни одно международное соглашение не заставляло нашу страну идти против собственных интересов.

В своих выступлениях перед кадетами, школьниками, студентами я всегда говорил, что категорически против фальсификации истории Великой Отечественной войны, и четко придерживаюсь этой позиции. К сожалению, сейчас печатается столько книг авторов — как зарубежных, так и наших, посягающих на историю Отечественной войны. И ведь эти книги издаются тысячными тиражами! А что касается патриотизма, то мое мнение такое: его нельзя воспитать по приказу — это чувство возникает тогда, когда есть гордость за свою страну, материальные, духовные, культурные достижения граждан.

Меня всегда огорчали безнаказанность и разворовывание народного достояния. Как солдат, прошедший войну, я знаю, что когда для достижения стратегической цели ради спасения тысяч и миллионов воинов нужно было пожертвовать единицами, даже десятками, полководцы без колебаний шли на это. И мы достигли победы. Сегодня такая же ситуация. Чтобы в экономической гонке не оказаться на обочине истории ради достижения провозглашенного Президентом России Путиным рывка, необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Простые «посадки» мало действенны. К тому же преступники частенько находят лазейки и ухищряются сохранить наворованное.