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«Волонтеры Победы» передали Национальному музею РТ новые экспонаты

Эти вещи станут экспонатами большой выставки «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

Представители Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» передали в фонды Национального музея РТ фирменную экипировку волонтера: форму, рюкзак и другие дорожные принадлежности с символикой движения «Волонтеры Победы».

По информации пресс-службы Национального музея РТ, эти вещи станут экспонатами большой выставки «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Сейчас подготовка новой экспозиции, приуроченной к 100-летию образования ТАССР, идет полным ходом. Открытие выставки планируется ко Дню Республики и Дню города.

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