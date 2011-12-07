Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ученые Казанского университета разработали катализаторы будущего

Новые фотокатализаторы могут быть использованы для получения экологически чистого топлива, а также создания самоочищающихся поверхностей и обеззараживания медицинских инструментов и воды.

Коллектив ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета принял участие в разработке новых активных фотокатализаторов на основе природных алюмосиликатных нанотрубок со стабилизированными на их поверхности квантовыми точками сульфида кадмия, синтезированными по принципу самосборки, сообщает подробности пресс-служба КФУ. 

Переведя с научного языка на обычный, следует пояснить, что новые фотокатализаторы могут быть использованы для получения экологически чистого топлива, а также создания самоочищающихся поверхностей и обеззараживания медицинских инструментов и воды. 

КВ
Лента новостей