Ученые Казанского университета разработали катализаторы будущего

Коллектив ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета принял участие в разработке новых активных фотокатализаторов на основе природных алюмосиликатных нанотрубок со стабилизированными на их поверхности квантовыми точками сульфида кадмия, синтезированными по принципу самосборки, сообщает подробности пресс-служба КФУ.

Переведя с научного языка на обычный, следует пояснить, что новые фотокатализаторы могут быть использованы для получения экологически чистого топлива, а также создания самоочищающихся поверхностей и обеззараживания медицинских инструментов и воды.