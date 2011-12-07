Татарстанские школьники помогли сделать мультфильм о республике

В проекте, посвященном празднованию 100-летия образования Татарской АССР, приняли участие более 32000 учащихся 1 - 8-х классов Республики Татарстан, из которых 2300 ребят стали авторами народного мультфильма. Основой мультфильма о Татарстане стали рисунки и стихотворения школьников республики. Юные художники и поэты в своих произведениях рассказали о культурно-исторических и архитектурных объектах, природных памятниках и достопримечательностях их родных районов, поселков и городов. Озвучили фильм учащиеся татарстанских школ.Представитель Общественной палаты РТ, директор студии «Татармультфильм» Азат Ганиев поздравил ребят и представителей районов: - Мы подвели итоги. Результатом большой совместной работы стал красочный мультфильм. Это наша общая заслуга. Специалисты нашей студии побывали в каждом районе республики. Они провели для участников конкурса уроки истории, мастер-классы по анимации. Вместе мы нарисовали мультфильм. Мне очень приятно, что вот уже вторая часть мультфильма «Век Татарстана» вышла на экран, все мы можем оценить работу мультипликаторов. Мы все вместе стали свидетелями рождения второго народного мультфильма.Азат Ганиев заинтриговал победителей, сообщив о своем желании сделать и третью часть мультфильма. Это вызвало одобрение среди школьников. Главный режиссер студии «Татармультфильм» Сергей Киатров выразил благодарность всем участникам:- Я хочу поблагодарить всех ребят, принявших участие в этом конкурсе. Мы с вами стали настоящими коллегами. Вы нарисовали картинки, из которых мы сделали мультфильм. Это очень здорово. Когда мы только начинали делать первый проект, мне казалось это практически невозможным - такое количество районов и рисунков надо уместить в одном фильме. А в этот раз рисунков было даже больше. Но мы справились. Чем ценен этот проект для нас? Тем, что каждый аниматор, работая над определенным районом, становится режиссером. Из полученных рисунков и стихотворений мы вместе сделали историю. Во время торжественного награждения школьникам вручили дипломы и памятные призы, а также показали долгожданный мультфильм «Век Татарстана - 2». Он получился действительно очень красочным, а главное, в нем отобразились самые значимые достопримечательности и особенности каждого района Татарстана. Детям и взрослым в совместной работе удалось показать уникальность всех уголков республики. Торжественное награждение победителей республиканского народного образовательного проекта «Век Татарстана - 2» реализуется в рамках плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования ТАССР объединением «Татармультфильм» совместно с Общественной палатой Республики Татарстан и Министерством культуры РТ.