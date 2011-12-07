В республике поддержат начинающих предпринимателей

О том, какая поддержка будет оказана потенциальным бизнесменам, рассказали в ходе пресс-конференции директор Фонда поддержки предпринимательства РТ, руководитель программы в РТ Ленар Кашапов, основатель сети быстрого питания Султан Сафин и основатель семейной компании по выращиванию саженцев Алим Галимуллин.Старт программы «Ты - предприниматель» в Татарстане назначен на 20 октября. В конкурсном отборе смогут принять участие как действующие предприниматели, так и молодые люди, включая школьников, только желающих начать свое дело. По итогам нескольких отборочных этапов победители конкурса откроют новый бизнес, получат знания о перспективных нишах, а также помощь наставника-консультанта. В рамках учебного курса действующие предприниматели поделятся своим опытом ведения бизнеса и решения конкретных деловых задач. Также в республике пройдет региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», в котором могут принять участие индивидуальные предприниматели до 30 лет, учредители и соучредители юридического лица, не менее 50 процентов уставного капитала которого принадлежит лицам до 30 лет. Конкурсанты поборются в восьми номинациях: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство»,«Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг». Победители каждой из номинаций отправятся на федеральный этап конкурса.