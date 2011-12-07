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Казанцам могут запретить выезд на новогодние праздники

Пока местные власти поручили организовать культурную программу в парках города.  

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин рассказал о подготовке мероприятий для предстоящего Нового Года. Возможны запреты на выезд.

По словам Метшина, поехать на курорт зимой может и не получиться. А потому, ссылаясь на рекомендации главы Роспотребназора РФ Анны Поповой, посоветовал провести новогодние праздники дома.

Также в ходе «делового понедельника» было поручено организовать культурную программу в общественных пространствах города, не допуская большого скопления людей. Ответственность возложили на Дирекцию парков и скверов Казани.

КВ
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