Метшин занял первое место в рейтинге мдиаэффективности руководителей РТ

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил рейтинг медиаэффективности руководства Татарстана. Такие данные за третий квартал 2020 года представило агентство «ПромРейтинг».

«Возвращение Ильсура Метшина на первую строчку рейтинга обусловлено кратным увеличением числа инфоповодов, причем традиционно — в СМИ. Чуть менее активно повестка мэрии формируется в социальных сетях и мессенджерах», — уточняется в отчете.

Главными инфоповодами, связанных с градоначальником столицы РТ, стали работа ливневок и транспорта в Казани и выборы в Казгордуму. Также часто упоминались темы присвоения Казани «Города трудовой доблести», презентация экопарка «Русско-Немецкая Швейцария» и принятие в городе Антивирусной Стратегии 2020-2025.

Второе и третье место заняли министр здравоохранения РТ Марат Сатдыков и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.