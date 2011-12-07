Татарстанская таможня направила в федеральную казну более 27 млрд рублей

За прошлый год поступления в федеральный бюджет со стороны Татарстанской таможни превысили 27,3 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.«В 2018 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет 27 млрд 317 млн 322 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе.