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Татарстанская таможня направила в федеральную казну более 27 млрд рублей

В прошедшем декабре таможенники РТ пополнили доходную часть бюджета страны более чем 300 млн рублей.
За прошлый год поступления в федеральный бюджет со стороны Татарстанской таможни превысили 27,3 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.«В 2018 году Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет 27 млрд 317 млн 322 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе.
КВ
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