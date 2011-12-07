Сегодня в Казани открылись летние веранды ресторанов и кафе

- С утра проехал по городу - приятно видеть работающие кафе и рестораны. На верандах за столиками уже есть гости, настроение у всех хорошее. У летних веранд режим работы определен с 8 утра до 10 вечера, чтобы посетители могли здесь позавтракать, пообедать, поужинать. Роспотребнадзор дал возможность согласовывать время работы с самими предприятиями. - рассказал руководитель ассоциации отельеров и рестораторов города Казани Зуфар Гаязов.

На верандах должны строго соблюдаться правила рассадки гостей: за четырехместным столом могут сидеть два человека. Расстояние между столами - не менее 1,5 метров. Исключение делается для семей с детьми. Они могут сидеть за одним столом.

По словам председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова, поступило примерно 150 заявок от ресторанов и кафе на открытие летних веранд, наверняка, количество заявок будет увеличиваться. Главное, при обслуживании гостей - соблюдение всех правил безопасности.

Когда будет разрешено открыть стационарные залы кафе и ресторанов, пока неизвестно. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.