Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Геленджик

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Геленджик.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Долететь до Геленджика в ближайшее время можно будет 24 июня. Из Казани самолет будет отправляться по четвергам в 11:30 и по субботам в 12:20. Обратный рейс выполняется в четверг в 15:15 и в воскресенье в 21:10.

Возможны изменения в расписании движения. Время для каждого аэропорта указано местное.