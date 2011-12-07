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Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Геленджик

С 24 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю.

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Геленджик.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Долететь до Геленджика в ближайшее время можно будет 24 июня. Из Казани самолет будет отправляться по четвергам в 11:30 и по субботам в 12:20. Обратный рейс выполняется в четверг в 15:15 и в воскресенье в 21:10.

Возможны изменения в расписании движения. Время для каждого аэропорта указано местное. 

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